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Türk Kızılay Derneğinin 152. kuruluş yıldönümü

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Türk Kızılay Derneğinin 152.

kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Akbıyık, mesajında, "11 Haziran 1868 tarihinde ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti' adıyla kurulan Türk Kızılayı, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur. Kızılay; din, dil, soy ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında bütün insanî ihtiyaçları karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve en güçlü yardım teşkilatlarından biridir. Kızılay, sınır tanımayan faaliyetleri dolayısıyla hem uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plâna çıkmış hem de milletimizin gönlünde önemli bir yer edinerek, ülkemizin yüz akı olmuştur. Zor şartlar altında kalan her bir insan için umut ve güven kaynağı olan Kızılay, Türk milletinin ‘insan odaklı medeniyet anlayışının' somutlaşmış hâlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Kızılay Derneğinin 152. kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutluyor; Hakkarili hemşehrilerime sevgi, saygı ve selâmlarımı sunuyorum" dedi.

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