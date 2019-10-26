Türk Kızılayı Hakkari Şubesinden spora destek

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, Türk Kızılayı Hakkari Şubesi olarak ilde voleybol sporu yapan 40 öğrenciye destek olmak amacıyla forma, ayakkabı, eşofman takımı, basket topu ve ihtiyaç duyulan tüm spor malzemelerin verildiğini söyledi. Kızılay olarak sosyal yardımların dışında spor ve kültürel faaliyetlerde her zaman destek çıkacaklarını ifade eden Başkan Bozkurt, bu tür yardımların devam edeceğini belirtti.

Spor malzemesi alan sporcular ise bu jestten dolayı Türk Kızılayı Hakkari Şubesine teşekkür ettiler.