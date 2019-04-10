Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü

Kuruluş yıldönümü nedeniyle Mevlid-i Şerif okutarak 2 bin kişiye aşure dağıttı.

H. Sait Camii'ndeki Mevlid-i Şerif programına Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis memurları ile vatandaşlar katıldı.

Müftülük görevlileri tarafından okunan Mevlid-i Şerif'in ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından tüm şehitler için dualar okundu. Komutanlar ve beraberindekilerin halkla birlikte namaz kılmasının ardından cami çıkışında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz, kazanların başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttılar. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 bin kişiye aşure dağıttığı belirtildi.