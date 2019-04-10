Hakkari'nin Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, beraberindeki heyetle Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Kaymakam Muhammet Fuat Türkman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Türkman, “Ülkemizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenli için gece gündüz demeden fedakârca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü tebrik eder, bu vesile ile şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize şükranlarımı sunarım” dedi.