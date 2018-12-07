İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Ulaşım-Sen heyetinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkan yardımcıları Ahmet Özkan Ertekin ve Fuat Demirdöğen, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkan yardımcıları Ahmet Özkan Ertekin ve Fuat Demirdöğen, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Türk Ulaşım-Sen Genel Başkan yardımcıları Ahmet Özkan Ertekin ve Fuat Demirdöğen, beraberindekilerle Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dilediler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.