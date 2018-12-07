Türk Ulaşım-Sen heyetinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkan yardımcıları Ahmet Özkan Ertekin ve Fuat Demirdöğen, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkan yardımcıları Ahmet Özkan Ertekin ve Fuat Demirdöğen, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkan yardımcıları Ahmet Özkan Ertekin ve Fuat Demirdöğen, beraberindekilerle Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dilediler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.