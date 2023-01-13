Türkiye ikinciliğini kazanan Yüksekovalı öğrencilere iş adamlarından altın hediyesi

Aralık 2022'de Ankara'da düzenlenen ve 7 bölgenin katıldığı bilgi yarışmasında Doğu Anadolu Bölgesi adına Türkiye Finaline katılan Yüksekova Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye ikincisi oldu. İlçeye dönen öğrencileri makamında misafir eden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, öğrencileri tebrik etti. Burada kısa bir açıklamada bulunan Başkan Özdemir, "Öğrencilerimiz ilde birinci olup, Malatya'da düzenlenen bölge birinciliğini de elde ettiler. Daha sonra Ankara'da yapılan Türkiye finalinde başarı sağlayan öğrencilerimiz, Türkiye ikinciliği elde ettiler. Biz de öğrencileri ödüllendirmek için değerli iş adamlarımızla görüştüm. Sağ olsunlar iş insanı Nihat Akyol, Hamit Tinar ve Naif Oğuz Bey, öğrencilerimize birer altın hediye etti. Bu duyarlı davranışlarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Biz de tüm var gücümüzle eğitime destelerimizi sağlayacağız” dedi.

'Mutluyuz, gururluyuz'

Yüksekova'yı her alanda başarıya götürmek için bundan sonra da çalışacaklarını belirten Nazlı Ak isimli öğrenci, “Bize desteklerini esirgemeyen Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir'e, Meclis Başkanı Timur Sevi'ye ve bu başarımızı gören iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, gururluyuz” ifadelerini kullandı.