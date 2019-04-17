Türkiye-İran 49. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

Alt Güvenlik Komite Toplantısı, İran'ın Urumiye kentinde gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade başkanlığındaki İran heyeti arasında Urumiye kentinde gerçekleştirilen toplantıda; iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda alınan kararlar daha sonra karşılıklı olarak imzalanarak protokol halinde getirildi.

İyi dileklerin temenni edildiği toplantı sonunda Vali Akbıyık, Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade plâket takdim etti. Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade de Vali Akbıyık ve beraberindeki heyet üyelerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Daha sonra Vali Akbıyık, Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade ve beraberindeki heyet ile birlikte Urumiye Müzesini gezerek burada bulunan tarihi eserleri yakından inceleyerek bilgi aldılar.

Ardından Vali Akbıyık, Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade ve beraberindekilerle birlikte Urumiye Kapalı Çarşısını ziyaret ederek burada bulunan esnaflara sohbet ettiler.

Toplantıya, Vali İdris Akbıyık'ın yanı sıra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Urumiye Başkonsolosu Osman Peşman, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, 34. Hudut Tugay Komutan Vekili Suat Arabayapan, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Koyuncu, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Remzi Özkul katıldı.