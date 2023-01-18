Türkiye-İran alt güvenlik toplantısı yapıldı

Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve beraberindeki heyet, Urmiye kentinde 53. Alt Güvenlik Komite toplantısına katıldı. Güvenlik konularının ele alındığı toplantının ardından Vali Akbıyık ve beraberindeki heyet, Urmiye Kapalı Çarşısını dolaşarak esnafla sohbet etti. Türk heyeti daha sonra da Türkiye Urmiye Başkonsolosluğunu ziyaret ederek ülkeye geri dönüş yaptı.