Türkiye-İran arsındaki “54. Alt Güvenlik Komite Toplantısı” Yüksekova'da yapıldı

Alt Güvenlik Komite Toplantısı” Yüksekova'da yapıldı.

İran Urmiye Valisi Gulamhüseyin Ammari, Esendere Sınır Kapısında Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından karşılandı. Karayolu ile Yüksekova ilçesine gelen Vali Akbıyık ve Vali Ammari ile beraberindekiler, polisevinde “54. Alt Güvenlik Komite Toplantısı” gerçekleştirdi. Toplantıda iki ülkenin sınır güvenliği, ticareti ile ilgili sorun, çözüm önerileri görüşmeleri yapıldıktan sonra Vali Akbıyık tarafından Vali Ammari'ye Mevlana tablosunu hediye edildi.

Toplantının ardından Vali Akbıyık ve İranlı heyet, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Akbıyık, İran heyetini uğurladı.