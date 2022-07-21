İhlas Haber Ajansı

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Türkiye-İran sınırında metamfetamin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinin İran sınır hattında icra edilen operasyonda 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinin İran sınır hattında icra edilen operasyonda 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleri ile müşterek olarak “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20 Temmuz 2022 günü Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde; 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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