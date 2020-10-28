Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu heyeti Hakkari'de

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öztürk, Akdeniz Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Gülcü, Doğu Anadolu Federasyon Başkan Yardımcısı Turan Süme, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Teşkilat Başkanı Azathan Demir'den oluşan 15 kişilik heyet, Hakkari Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret etti. Hakkari Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cevdet Miroğlu ile birlikte Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret eden heyet, burada bir süre Vali Akbıyık ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, konfederasyon başkanlarına radyo hediye ederek, huzur ve güvenin hakim olduğu Hakkari için “hayat var, gelin bu hayatı yaşayın” dedi.

Heyet, Vali Akbıyık ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı. Valilik önünde gelişleriyle ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Hakkari'ye ilk defa geldiğini ifade ederek, “Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Hakkari'ye geldik. Hakkari'deki muhtar arkadaşlarımız burada neler yaşadığını, neler yaptıklarını öğrenmek ve fikir birlikteliği yapmak için Hakkari'ye geldik. Hakkari'ye gelince beklemediğim bir şeyi gördüm. Hakkari'de hayat var. Hakkari'yi görmek için, Hakkari'yi görmek ve yaşamak lazım. Sonunda hep birlikte Hakkari'de hayat olduğu kararı verilecektir. İnsanların sıcak ve samimi tavırları, davranışlarını, misafirperverliklerini göreceksiniz. Onun için diyorum herkes Hakkari'ye gelip burayı görmeli” şeklinde konuştu.

Heyet, daha sonra AK Parti Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci'yi ofisinde ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirci, Hakkari ve beldelerinin huzur ve güven içinde olduğunu söyledi. Beldenin geçim kaynağı ve nüfus oranın ile ilgilide bilgi veren Başkan Demirci, yaz aylarında belde nüfusunun 10 bini geçtiğini ifade etti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu heyeti, daha sonra kentten ayrıldı.