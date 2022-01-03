Ücretsiz yardımcı kaynaklar Hakkari'de

Tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için her ay kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul 2. sınıftan 12. sınıftaki öğrencilere kadar dağıtılacak kitaplar Hakkari'ye ulaştı. Daha önce, internet üzerinden her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketleri, MEB "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" üzerinden ücretsiz olarak erişime açılan kaynak paketleri, böylece basılı olarak da il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, il müdür yardımcıları Ali Korkmaz ve Mustafa Kahraman ile birlikte Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki yardımcı kaynak kitap dağıtım törenine katıldı. Hazırlanan yardımcı kaynakların öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlaması amacıyla önemli olduğunu belirten Müdürü Gür, "Bakanlığımız hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırladı. Bu doğrultuda, tüm ülkedeki öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulmak üzere hazırlanan dokümanlar, basılı olarak da ilimizdeki öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde ulaştırmaya başladık. İlimize sağladıkları desteklerinden dolayı eğitim camiası adına bakanlığımıza şükranlarımı sunarım" dedi.