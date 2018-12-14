İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Umreye gidecek vatandaşlardan Kaymakam Ayca'ya ziyaret

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde umreye gidecek olan vatandaşlar, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ile bir araya geldiler.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde umreye gidecek olan vatandaşlar, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ile bir araya geldiler.


Çukurca Belediyesi tarafından Ramazan ayında düzenlenen etkinlikler kapsamında umreye gitmeye hak kazanan 3 kişi, Kaymakam Temel Ayca'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Noter huzurunda çekilen kurada umreye gitmeye hak kazanan Sabri Şen, İhsan Sabri Yıldız ve Zehra Gün, Temel Ayca'yla bir süre sohbet ederek teşekkürlerini ilettiler.


Çukurca Kaymakam Temel Ayca ise, umreye gitmeye hak kazan 3 vatandaşı makamında kabul ederek, Çukurca ve Türkiye için kendilerinden dua ve güzel temennilerde bulunmalarını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.