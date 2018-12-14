Umreye gidecek vatandaşlardan Kaymakam Ayca'ya ziyaret

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde umreye gidecek olan vatandaşlar, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ile bir araya geldiler.

Çukurca Belediyesi tarafından Ramazan ayında düzenlenen etkinlikler kapsamında umreye gitmeye hak kazanan 3 kişi, Kaymakam Temel Ayca'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Noter huzurunda çekilen kurada umreye gitmeye hak kazanan Sabri Şen, İhsan Sabri Yıldız ve Zehra Gün, Temel Ayca'yla bir süre sohbet ederek teşekkürlerini ilettiler.

Çukurca Kaymakam Temel Ayca ise, umreye gitmeye hak kazan 3 vatandaşı makamında kabul ederek, Çukurca ve Türkiye için kendilerinden dua ve güzel temennilerde bulunmalarını istedi.