Umurlu Sınır Kapısı'nın yeniden açıklaması için heyetler arası görüşme yapıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için Türk ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Sami Celal Hüseyin başkanlığındaki heyet arasında görüşme yapıldı.

Derecik Kaymakamı Doğukan Mızrak, Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ile bir toplantı gerçekleştiren heyet, sınır kapısı için fikir alışverişinde bulundu. Toplantının ardından bir açıklama yapan Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, "Derecikli vatandaşımız gibi bizde sınır kapımız ile yatıp kalkıyoruz. Söz verdiğimiz gibi ara ara sınır kapımızla ilgili ikili görüşmelerimiz devam ediyor. Bugünde Kaymakamımız Doğukan Mızrak ile birlikte Irak Bölgesel Yönetimi yetkilileri ile bir araya gelerek, sınır kapımızın gerek insani gerek ticari bakımdan bizler için hayati önem taşıdığını bir kez daha ifade ettik. Kendileri de bir kaç gün içerisinde iş ve işlemlerin yürütüleceği mekanları hazırlayacaklarını ifade etti" dedi.