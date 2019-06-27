Üniversite mezunu kızgın güneş altına tırpan çekiyor

Hakkari'nin Geçitli köyünde yaşayan üniversite mezunu Ramazan Arslan, atanamadığı için kızgın güneş altında tırpan çekerken, rehberlik mezunu olan kuzeni Özge Arslan da onlara yemek ve çay servisi yapıyor.

Kızgın güneş altında saatlerce mesai yapan tırpan işçilerinin arasında, üniversiteden mezun olan ancak atanamayan tarih bölümü mezunu Ramazan Arslan ile tırpancılara çay ve yemek servisi yapan ön lisans rehberlik mezunu kuzeni Özge Arslan da bulunuyor.

Ramazan Arslan 4 yıl üniversite okuduğunu belirterek, “Tarih mezunuyum. Ancak şu anda boştayım. Yapacak bir işimiz yok, köy işlerini yapıyoruz. Tırpan ile ot biçiyoruz. Bu sene zaten otlar iyi gelişmedi. Kar geç kalktı, yağmurlar da erken yağdı, o yüzden hem bizim köy hem diğer köyler otsuz kaldı. Büyük bir mağduriyet var. İşimiz çok zor. Eğer imkanlar olsaydı otlarımızı makine ile biçecektik. Mazot çok pahalı, küçük biçerin saati 120 TL'dir. Herkesin imkanı yok. Eğer imkanımız olsa zaten köyde yaşamazdık. Biz otları biçtikten sonra patosa vuracağız. Torbalara doldurup hayvanlarımız için saklayacağız. Üniversite mezunuyum, ama iş imkanı yok. Olan iş imkanları da kısıtlanmış. Bu şekilde ekmeğimizi kazanıyoruz. Atalarımız bu işi yaptı bizde yapacağız, ayıp değil ama 20 yıla yakın okul okuduk. Devamını getirmek istedik. İşimizi yapmak istedik. Kendi mesleğimizi yapmak isteriz” şeklinde konuştu.

Tarlada ot biçenlerin en büyük destekçisi olan üniversite mezunu Özge Arslan da tırpan işçilerinin yemeklerinin yanı sıra dinlenme zamanlarında çaylarını hazırlıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rehberlik mezunu olan Özge Arslan, okuduğu bölümden atanamadığı için işsiz kaldığını ifade ederek, tırpan çeken akrabalarına yemek ve çay servisi yapmak zorunda olduğunu söyledi. Arslan, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rehberlik Bölümü mezunuyum. Bölümüm sıkıntılı olduğu için atamam yapılmadı. Köyde ailemle birlikte yaşıyorum. 9 kardeşiz ve ailenin en büyüğüyüm. Ailemin maddi durumu iyi değil. Babama ait 20 koyun ve iki inek var. Tek geçim kaynağımız bu hayvanlar. Atanabilseydim en azından aileme maddi desteğim olurdu. Ot biçme sezonundayız. Aileme çay ve yemek servisi yapıyorum. Babam rahatsız. Bu yüzden amcam ve akrabalarımız bize yardım ediyorlar. Piknik tadında geçse de çok zor şartlarda yaşıyoruz. Yetkililerden atamalarımızın yapılmasını istiyorum” diye konuştu.