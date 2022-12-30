Üniversite öğrencilerine biner lira destek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, beldede yaşayan tüm üniversite öğrencilerine yeni yılda biner lira destek sunacaklarını belirtti.

Bölgede çalışmalarıyla taktir kazanan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, bu sefer de üniversiteli gençlerine yönelik maddi destek hamlesini yaptı. Esendere beldesinde ikamet eden ve üniversite okuyan tüm öğrencilere ayrım yapılmadan yılbaşı hediyesi olarak biner TL verileceğini ifade eden Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Göreve başladığımız günden bugüne kadar ‘sınırda hizmet var, hizmette sınır yok' şiarıyla hareket ederek beldemizde sınırsız hizmetler yaptık. Bu hizmetlerden bir tanesi de eğitime verdiğimiz desteklerdir. Yeni yıla girerken Esendere beldemizde ikamet edip de üniversitede okuyan tüm gençlerimize ayrım yapılmaksızın hem yeni yıl hediyesi hem de sosyal belediyeciliğin gereği olarak biner lira eğitim desteği veriyoruz. Amaç; siz sevgili öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek, aynı zamanda yeni yıla güzel girmenizi sağlamak. Unutmayın ki Esendere Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduk ve bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.