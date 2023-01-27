Üniversite sınavına hazırlanan gençler moral turuna çıktı

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan 15 öğrenciyi Güneydoğu turuna gönderdi.

Çukurca'da üniversite sınavına hazırlanan 15 öğrenci, 4 gün boyunca Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı bulacak. Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin desteği ile organize edilen tur çerçevesinde dün Mardin'i ziyaret eden öğrenciler, ilk defa ilçe dışına çıktıklarını ifade ettiler.

Burada tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Şanlıurfa ve Diyarbakır illerine geçecekler. Öğrenciler, böyle bir imkanı sağladığı için Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'a teşekkür ettiler.