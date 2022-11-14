Üniversiteli gençler Şemdinli ilçesini gezi

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen “Gençliğe Değer” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen gezi programına KYK manevi danışmanları Tahir Cindioğlu ile Zübeyde Seven rehberlik etti. Geziye katılan gençleri Hakkari erkek yurdu bahçesinden uğurlayan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, "Değerli öğrenciler; günübirlik bile olsa sizleri derslerin stresinden uzaklaştırıp ilimizin tarihine ışık tutan yeni mekanlar görmenizi, yeni tecrübeler edinmenizi ve yeni kişilerle tanışmanızı istedik. Zira üniversite hayatı ders ve eğitimle sınırlı değildir. İçerisinde çok fazla şey barındırır. Her zaman öğrenecek yeni şeyler, yaşanacak yeni anlar ve keşfedilecek yeni yerler vardır. Sizler istikbalimizsiniz. Geleceğimiz sizlere emanettir. Çağdaş ve müreffeh bir ülkede, gelecek kaygısı taşımadan yaşamak istiyorsak, daha bugünden elimizi sıkı tutacağız. Derslerimize önem vereceğiz. Öğretmen ve öğrencilerle iyi geçineceğiz. Milli ve manevi duygularımızdan taviz vermeyeceğiz. Doğruluktan ayrılmayacağız. Ahlaklı ve güvenilir olacağız. Kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (sav) rehber edineceğiz. Vatan ve millete düşmanlık yapan sapkın kişi ve örgütlerin ağına düşmeyeceğiz. Allah rızası için sizleri seviyoruz. Gezinin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Ayrıca gezi için araç tahsisinde bulunan İl Özel İdaresi Sekreterliğine teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenciler, Şemdinli ilçesindeki Bağlar (Nehri) köyünde medfun bulunan Seyit Taha-i Hakkari Hazretlerinin mezarı ile Kayme Sarayı, tarihi Taş Köprü ve diğer tarihi mekanları ziyaret etti. Akabinde geziye katılan kız öğrenciler, Hazreti Aişe Yatılı Kız Kur'an Kursunda; erkek öğrenciler ise Hazreti Ali Yatılı Kur'an Kursu'nda Diyanet Hakkari İzcilik İl Lideri Yusuf Yanıç'tan izcilik eğitimi aldı.