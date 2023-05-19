Üreticiler hayvan gübresiyle verimini arttırıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerde yer alan köylerde yaşayan üreticiler, hayvan gübresiyle bahçelerindeki verimi arttırıyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyünde yaşayan vatandaşlar, verimin artması için topladıkları hayvan gübresini traktörlere yükleyerek köyün farklı noktalarında bulunan bahçelerine dağıtmaya başladı. Çiftçilikle uğraşan Adil Orkaç, hayvan gübresinin tarlada 5 yıl etkisi olduğunu ifade ederek, “Tarladaki mahsul daha çok verimli oluyor. Bahçede ektiğim domates, biber, kabak, salatalık daha büyük ve daha lezzetli oluyor. Doğal ve hormonsuz sebze meyve tüketiyoruz. Bu yüzden ben marketlerden çok nadiren alışveriş yapıyorum. Köyümde her şeyi ekip biçiyorum” dedi.