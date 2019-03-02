Üreticilerin kuzu telaşı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine baharında müjdeleyicisi olan kuzuların doğmasıyla iş yükleri ikiye katlanan üreticileri tatlı bir telaş sardı.

İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde tarım ve hayvancılık yapan aileler, besledikleri koyunlarla geçimlerini sağlıyor. Baharın da müjdeleyicisi olarak bilinen kuzuların doğmasıyla iş yükleri ikiye katlanan üreticileri tatlı bir telaş sardı. Yeni dünyaya gelen kuzuların bakımını ve beslenmesini yapan aileler, onları her gün sabah ve akşam saatlerinde anneleriyle buluşturuyor. Gün boyu süt emmek için ağılda sabırsızlıkla bekleyen kuzular, buluşma vaktinde ise annelerini kokusundan dakikalar içerisinde buluyor.

Köyde çiftçilikle uğraşan 3 çocuk annesi Nergiz Taşar, 40 koyunları olduğunu belirterek, “Sabah ve akşam saatlerinde kuzularla annelerini bir araya getiriyoruz. Bazı kuzularımızın annelerinin sütü az olduğu için biberonla besliyoruz. Zor bir iş, ancak geçimimizi sağlamak için hayvancılıkla uğraşıyoruz” dedi.