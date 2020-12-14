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Üs bölgesinde görev yapan askerlerden öğrencilere tablet

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yapan askerler, uzaktan eğitim gören köy okulu öğrencilerine tablet desteği verdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan askerler, uzaktan eğitim gören köy okulu öğrencilerine tablet desteği verdi.


İlçenin Köprü Tepe Üst Bölgesinde görevli askerler, Korgan köyü Üzümkıran Mezrası İlk ve Ortaokulundaki 20 öğrenciye tablet hediye etti. Tabletlerini Okul Müdürü Başaran Dilek ve asker ağabeylerinin elinden alan öğrenciler, emekleri geçenlere teşekkür ettiler.


Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan da, kahraman askerlere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

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