Üsleri ziyaret eden gazeteciler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki mücadeleye tanıklık etti

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) gerçekleştirilen basın turu çerçevesinde Hakkari'ye gelen gazeteciler, Pençe-Kilit Harekatının gerçekleştirildiği bölgeye en hakim noktalarda bulunan üs bölgelerindeki mücadeleye şahitlik etti.

MSB tarafından gerçekleştirilen basın turu çerçevesinde Ankara'dan Hakkari'ye gelen gazeteciler, Pençe Kilit Operasyonunun gerçekleştirildiği bölgeye en hakim noktalardan biri olan 2 bin 50 rakımlı Gezgin Tepe ile 2 bin 300 rakımlı Geyik Tepe üs bölgelerini ziyaret etti. Ziyarette basın mensupları üslerdeki mücadeleye bizzat tanıklık etti.

“ 'Girilemez' denilen her yere girdik, 'ulaşılamaz' denilen her noktaya ulaştık"

Harekatın yapıldığı bölge hakkında basın mensuplarına bilgi veren 2'nci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ercan Şen, teröristlerin, ‘Kimsenin giremeyeceği, girse de çıkamayacağı' iddiasıyla “Cehennem Tepesi” olarak adlandırdıkları Meluni Dağı'nda teröristlerin kullandığı 47 mağara ve sığınağın tespit edildiğini, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 2 teröristin de teslim olduğunu söyledi. Daha önce Avaşin'de Pençe-Yıldırım, Metina bölgesinde Pençe-Şimşek harekatlarının yapıldığını vurgulayan Şen, “Pençe-Kilit Harekatının da düzenlenmesiyle bu bölge adeta kilitlenmiş ve emniyet altına alınmıştır” dedi.

Harekat öncesi Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye 900'ün üzerinde taciz ve sabotaj gerçekleştirildiğini anlatan Şen, “Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları bertaraf etmek, sınır hattının emniyetini sağlamak maksadıyla 17 Nisan 2022'de başlayan Pençe-Kilit Operasyonu ile tüm terör inlerine girilmiş, mağara ve inleri teröristlerin başlarına yıkılmıştır. Kahraman komandolarımız bu bölgenin emniyetini almış ve halen operasyonlara devam etmektedir. Neticede 'girilemez' denilen her yere girdik, 'ulaşılamaz' denilen her noktaya ulaştık."

"İnlerine girmeye devam edeceğiz"

Harekat çerçevesinde operasyona giden timin komutanı üsteğmen ise, “Hain teröristler ve onları destekleyenler iyi bilsinler, bizleri hiçbir şey yıldıramaz. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar inlerine girmeye devam edeceğiz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemiz sürecek. Türk komandoları olarak bizim anlayışımız budur. Milletimiz rahat olsun, dualarını bizden esirgemesinler” ifadelerini kullandı.