Üzümlü Gümrük Kapısı için sevindirici gelişme

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Gümrük Kapısı, artık hafta sonları da hizmet vermeye başlayacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Üzümlü Gümrük Kapısı'nın 29 Haziran 2019'dan başlamak üzere hafta sonları da hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Ayca, “Ayrıca 08.30-17.00 olan mesai saatleri, 1 Ekim 2019'a kadar 08.30-18.00 olarak değiştirildi” dedi.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise, Üzümlü Gümrük Kapısı'nın hafta sonları da açık olmasının bütün ilçe sakinlerini sevindirdiğini belirterek, “Bundan sonra gerek bölgemizde gerekse Irak'tan gelecek olan misafirlerimizin sayısında ciddi bir artış olacak. İlçemizin ekonomik anlamda canlılık kazanarak çeşitli istihdam kapılarının açılması için fırsatlar doğacağına inanıyoruz” diye konuştu.