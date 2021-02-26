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Üzümlü Sınır Kapısı açılıyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan Üzümlü Sınır Kapısı’nın açılacağı müjdesini verdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan Üzümlü Sınır Kapısı'nın açılacağı müjdesini verdi.


Vali Akbıyık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nın hizmete açılacağını duyurdu. Vali Akbıyık, “Pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan Üzümlü Sınır Kapımızı, korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde 27 Şubat 2021 günü açıyoruz. Hakkari'mize hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.

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