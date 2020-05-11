Vali Abıyık'tan Mir Kalesi müjdesi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ziyaret ettiği Mir Kalesi'nin halka açılması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Vali Akbıyık, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Dağgöl Mahallesi'nde bulunan Mir Kalesi'ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'ye belediye başkan vekili olarak atandığı andan itibaren birçok projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Vali Akbıyık, “İlk etapta 2020-2023 yıllarını kapsayan Hakkari gelişim ve dönüşüm projesi hazırladık ve burada da 20 proje var. Bu projeden bir tane Hakkari halkının çok istediği, arzu ettiği Mir Kalesi'nin halkımızın kullanılmasına açılması idi. Geçtiğimiz günlerde tüm belediye başkanları ile beraber, milletvekilimizle ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile bir görüşme yaptık. Toplu Konut İdaresi zaten bunun proje ihalesini yapmıştı. Bakanımızın talimatı üzerine 2020 yılı içerisinde bitirilecek ve Mir Kalesi 2021 yılında halkımızın hizmetine açılacaktır. Burada çok güzel parklar ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. Kent girişi Zap Suyu kenarında seyir yerleri ve seyir tepesi yapıyoruz. Burada sosyal tesislerde yapılacak. Hakkari Belediyesi olarak kent merkezinde asfalt ihalesini yaptık. İnşallah daha güzel, daha yaşanır bir Hakkari oluşturmak ve Hakkarililerin arzu ve istekleri doğrultusunda her türlü gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Bütün bu projelerin gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ve Çevre ve Şehircilik Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hakkari'de atık su projesi, içme suyu projesi ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Belediye olarak araçlarımızı yeniledik ve 26 yeni araç aldık. Kent merkezindeki çöp ve temizlik işlerimizi artık kendimiz yapıyoruz. Burada da ciddi bir tasarruf edeceğiz. Daha yaşanabilir güzel bir Hakkari için elimizde geleni yapacağız” dedi.