Vali Akbıyık: “100 metre karelik bir alana çığ düştü, karayolu 1 saate yakın kapandı”

Vali Akbıyık, “Taşbaşı köyünde bir ahırın üzerine çığ düşmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan telef oldu, 25'i ise köylüler tarafından kurtarıldı” dedi.

Hakkari'den 11 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu 1. Tünel mevkiine çığ düştü. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yarımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu çığ bölgesine gelerek incelemelerde bulunup yolda kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

İl Özel idaresi karla mücadele ekibi ile karayolları ekipleri çığ enkazına hemen müdahale ederek karları 1 saatlik çalışmanın ardından temizledi. Yol açılana kadar bölgede vatandaşlarla birlikte kalan Vali İdris Akbıyık, çalışmalar ve çığların indiği noktalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

”Hakkari-Van karayoluna 100 metre karelik bir alana çığ düştü ve karayolu 1 saate yakın kapandı. Çok şükür can ve mal kaybı yok. Bir aracın arızalanması sonucu bir aile mahsur kaldı ve jandarma ekiplerimiz tarafından merkeze aldırdık. Bugün karla karışık yağmur yağdı bu nedenden dolayı çığ düştü, inşallah bu çığlar devam etmez. Çok şükür geniş bir alana çığ düşmesine rağmen can ve kaybı yok. Ördekli köy yoluna ise çığ düştü ve yolu kapandı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Taşbaşı köyünde bir ahırın üzerine çığ düşmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan telef oldu 25'i ise köylüler tarafından kurtarıldı.”