Vali Akbıyık: “112 Çağrı Merkezi çok iyi hizmet veriyor”

Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de kutlanan 112 Acil Çağrı Merkezi Farkındalık Günü nedeniyle Hakkari Belediye binası önünde stant açılarak vatandaşlara maske ve bilgi içerikli broşürler dağıtıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da, standı ziyaret ederek AFAD Müdürü Resul Karadeniz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Maksut Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Akbıyık, farkındalığı artırmak amacıyla her yılın 11 Şubat gününün 112 Acil Çağrı Merkezi Farkındalık Günü olarak kutlandığını belirterek, “Hakkari halkına çağrı yapalım, 112 Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmeyelim. Çünkü siz meşgul ederken belki çok önemli bir olayda meşguliyetten dolayı ulaşamamış olur. Belki kurtaracağımız bir can için gecikebiliriz. Hakkari'de 112 Çağırı Merkezinin üzerinde 1 yıl geçti. Çok iyi hizmet veriyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri orada. AFAD, itfaiye, orman, polis ve jandarma kendi binamızda. Bugün de 112 Acil Çağrı Merkezi Farkındalık Günü nedeniyle emeği geçen tüm kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bugün 112 Acil Çağrı Merkezi Farkındalık Günü, biz de farkındayız” dedi.

Vali Akbıyık, 112 Çağrı Merkezi bünyesinde çalışan personellerle hatıra fotoğrafı çektirerek buradan ayrıldı.