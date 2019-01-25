Vali Akbıyık: “12 bin kişi halk eğitim kurslarından faydalanıyor”

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'de 12 bin vatandaşın halk eğitim kurslarından faydalandığını söyledi.

Vali İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ve Belediye Başkanı Cüneyt Epcim'in eşi Büşra Epcim, Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kahraman, Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanligil ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tekin tarafından karşılandı. Dikiş nakış, giyim, tekstil, resim, el sanatları, hediyelik eşya, kilim ve benzeri alanlarda kurs hizmetlerinin sunulduğu Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden İdris Akbıyık, beraberindeki eşi ile kursları tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet etti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün mevcut kurslarını ziyaret ettiklerini belirterek, “Burada çok çeşitli kursalar açılıyor. Şu anda 547 kurs açılmış durumda. Çoğunluğu bayanlar olmak üzere 6 binin üzerinde kursiyer faydalanıyor. Burada örgün eğitimin dışında kalan nüfusun istihdamına yönelik çeşitli yeteneklerin ortaya çıkarıldığı meslek edindirmeye yönelik kurslar açıyoruz ve buradaki vatandaşlarımızın bir kısmı hobi, bir kısmı meslek edindirme ve bir kısmı da gelir getirici etkiler doğuruyor. Bizim kadınlarımızı da erkeklerimizi de çağın gerektirdiği en iyi şekilde eğitmemiz gerekiyor. Birinci hedefimiz, esas meselemiz Hakkari'de eğitim diyoruz, kitap diyoruz. Tabi ki bu eğitim sadece örgün eğitimi buralardaki eğitim öğretimi kapsamıyor, bütün burada yaşayan insanlarımızı her anlamda arzu ettikleri eğitimi almalarını gerektiriyor Halk eğitimler bu anlamda çok önemli görev yapıyor. İşte Hakkari il merkezinde 6 bin, ilçeler dahil 12 bin insanımız faydalanıyor” dedi.

Kurslarda çalışan bazı usta öğreticiler ise, şimdiye kadar binlerce öğrenciyi mezun ettiklerini ve bu anlamda birçok kişinin kendi iş yerlerini kurdukları belirtirken, bazı kursiyerler de işsiz oldukları için kursları tercih ettiklerini söylediler.

Ziyaret sonunda Hakkari Valisi İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, Belediye Başkanı Cüneyt Epcim'in eşi Büşra Epcim'e halk eğitim merkezi bünyesinde üretilen çeşitli ürünler hediye edildi.