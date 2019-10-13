Vali Akbıyık, 2500 rakımlı kayak merkezinde incelemelerde bulundu

Vali İdris Akbıyık beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte il merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan 2500 rakımlı kayak merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Gürdal tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada yapımı bitmek üzere olan dörtlü telesiyej ve yeni yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, burada görev alan jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile bir araya gelerek görevlerinde başarılar diledikten sonra bölgeden ayrıldı.