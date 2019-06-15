Vali Akbıyık, 3 bin 450 rakımlı İkiyaka düz tepe üs bölgesinde

kuruluş yıldönümünü Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgesinde görev yapan jandarmalarla birlikte kutladı.

Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte İkiyakalar Düztepe Üs Bölgesini ziyaret ederek burada görev yapan jandarma ve korucularla bir araya gelerek Jandarma ekiplerinin günlerini kutladılar. Burada bir açıklama yapan Vali İdris Akbıyık, şuan Hakkari İkiyakalar Düztepe Üs Bölgesinde olduklarını ve buranın Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgesi olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "Burayı jandarmalarımız güvenlik korucuları ile birlikte koruyorlar. Jandarma teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü burada jandarmalarımızla beraber kutluyoruz. Burada canla başla görev yapıyorlar. Gördüğünüz gibi burada hala kar var rakım 3 bin 450 vatanımız emin ellerde yaklaşık 180 yıldır ıslahat fermanından beri gerek Osmanlının son döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde jandarma Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için canla başla görev yapıyor. En zor zamanda terörle mücadelede ve yurtiçi asayiş ve güvenliğin sağlanmasında Emniyet Genel Müdürlüğümüz polislerimizle beraber bu görevi ifa ediyorlar. Buradan tekrar Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz ve nice 180 yıllara diyoruz" dedi.

Daha sonra bölge ile ilgili bilgi alan Vali Akbıyık ve beraberindekiler jandarma ekipleri ve güvenlik korucularına terörle mücadele görevlerinde başarılar dileyerek üs bölgesinden ayrıldı.