Vali Akbıyık, 4 askerin şehit düştüğü üs bölgesinde

Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan ve 19 Nisan 2019 günü bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan hain saldırı sonucunda 4 askerin şehit düştüğü ve 6 askerin de yaralandığı Seriberi ile Güvendağı ve İkiyaka Düztepe üs bölgelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Üs bölgesinde incelemelerde bulunarak bölgeyle ilgili bilgi alan Vali Akbıyık; 19 Nisan günü, kandil gecesi hain teröristlerin saldırı yaptığını ve 4 kahraman askerin şehit verildiği üs bölgesinde olduklarını dile getirdi. Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca bölgesinde olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, “Burada çeşitli incelemelerde bulunduk. Gördük ki askerlerimiz, kahramanlarımız hakikatten insanüstü bir gayretle gece boyunca çatışmışlar ve daha fazla zaiyat vermeden hem kendilerini hem de bölgeyi savundular. Biz, ülkemizin sınırlarının emin ellerde olduğunu burada bizzat yerinde gördük. Bundan sonra da son terörist kalmayıncaya kadar, tek terörist kalmayıncaya kadar askerimiz, polisimiz ve jandarmamızla güvenlik korucularımızla sınırımızı en iyi şekilde tutacağız, vatanımızı ve ülkemizi kanımızın son damlasına kadar savunacağız” dedi.

Seriberi Üs Bölgesinde yapılan incelemelerin ardından Vali İdris Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle Yüksekova ilçesinin Irak sınırında bulunan 3 bin 400 rakımlı İkiyaka Düztepe Üs Bölgesindeki kahraman Mehmetçik ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Yoğun kış şartlarında sınır bölgesinde nöbet tutan kahraman Mehmetçik ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Vali Akbıyık, burada kahraman Mehmetçik ve güvenlik korucuları ile bir süre sohbet edip bölgede incelemelerde bulundu.

İkiyaka Düztepe Üs Bölgesinde yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, “Şu anda İkiyaka Dağlarında 3 bin 400 rakımda jandarmamızın ve köy korucularımızın üs bölgesinde bulunuyoruz. Burada askerlerimizin ve korucularımızın moralleri çok yüksek. Yaklaşık 20 metre karın altında gözlerini kırpmadan vatan millet için nöbet tutuyorlar. İnşallah terörden son kişi kalmayıncaya kadar, Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın iradesi ile bu bölgede seve seve bütün görevli kardeşlerimiz canla başla çalışıyorlar. Yani sınırlarımız, vatanımız emin ellerde. Her türlü şartlara rağmen bunu burada görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Akbıyık, vatanın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden görev yapan ve bölücü terör örgütüne karşı büyük başarılar elde eden kahraman Mehmetçik ve güvenlik korucularına teşekkür edip başarılar dileyerek üs bölgelerinden ayrıldı.

Üs bölgesi ziyaretlerinde Vali Akbıyık'a Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.