Vali Akbıyık: “600 öğretmenimizi Avrupa'ya gönderdik”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte her alanda tarihi başarılar olduğunu belirterek, “600 öğretmenimizi projeler çerçevesinde Avrupa'ya gönderdik” dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" münasebetiyle öğretmenler onuruna yemek programı düzenlendi. Yemekte konuşan Vali Akbıyık, Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutladığını belirterek, “Fedakârlık gerektiren ve peygamberlik mesleğini icra eden bir camia ile bugün birlikte olduğum için mutluyum. Eğitimde kalitesini sürekli artıran ilimiz, bundan sonraki dönemde gelişimini ve eğitim alanındaki hedeflerine ulaşmadaki kararlılığını, tüm paydaşların katılımıyla sürdürecektir. Kentte gündemin eğitim olması için çaba sarf ediyoruz. Bu da başarıya yansıyor. Hakkâri'de 26 öğrencimiz tıp fakültesini kazandı. Diğer fakültelere yerleşen birçok öğrencimiz oldu. 600 öğretmenimizi projeler çerçevesinde Avrupa'ya gönderdik. Her alanda tarihi başarılar var. Bunu verilen emeklerin, birlikteliğin, gayretin sonucu olarak görüyoruz. İlimizi, eğitimde bir adım daha öteye çıkarma hedefimize tabi ki eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğüm siz değerli öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla ulaştık. Hepinize gayretleriniz için teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görev uğruna şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, sizlere başarılı ve huzurlu bir meslek hayatı temenni ediyor, gününüzü kutluyorum" dedi.

Programın sonunda Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Vali Akbıyık'a eğitime ve eğitim camiasına olan desteklerinden ötürü ahşap kabartma üzerine çizilmiş portresi bulunan tabloyu hediye etti.

Hakkari Öğretmenevi'nde verilen yemeğe Vali Yardımcıları Mustafa Berat Kasımoğlu, Halil İbrahim Köroğlu ve Talha Batal, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşku Sel, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.