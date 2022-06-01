Vali Akbıyık: "Allah'a şükür terör bitiyor"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, önümüzdeki günlerde Hakkari'nin ve Türkiye'nin terör diye bir gündemi olmayacağını ifade ederek, “Allah'a şükür terör bitiyor” dedi.

Hakkari il merkezi ve Çukurca ilçesindeki güvenlik korucularına "Hizmet İçi Eğitim" seminer verildi. İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezinin konferans salonunda düzenlenen eğitim programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra güvenlik korucularına ilişkin hazırlanan sinevizyon gösterimi ise devam etti.

Programda konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, güvenlik korucularının terörün başladığı 1984 yılından beri büyük görevler ve fedakarlıklar yaptıklarını belirterek, “Bugün de Allah'a şükür terör bitiyor. Hakkari'de de bitiyor, ülkemizde de bitiyor. Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde yurt içinde jandarmamızın, emniyetin, sizlerin büyük mücadelesiyle terör bitiyor” dedi.

Sınır ötesi operasyonlarla ülkeye tehdit oluşturan teröristlerin yok edildiğini ifade eden Vali Akbıyık, önümüzdeki günlerde Hakkari'nin ve Türkiye'nin terör diye bir gündemi olmayacağını söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkari'de 4 yıldır terör örgütüne katılım olmadı ve terörist sayısı da çok az. Bu da başta jandarmamızın, emniyetimizin ve sizlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güvenlik korucularının büyük emekleri, gayretleri ve fedakarlıklarıyla olmuştur. Türkiye'nin en çok şehit veren ili Hakkari. 2 binin üzerinde şehidimiz var. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz. 365 civarı da güvenlik korucumuz bu toprakları vatan yapmak için şehit olmuşlardır. Hepsine Allah'tan rahmet, gazilerimize huzurlu, sağlıklı, güzel bir ömür diliyoruz" şeklinde konuştu.

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman ise bölücü terör örgütünün 1984'ten sonra Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde silahlı terör eylemlerini artırması ve bölge halkına yönelik katliamlara girişmesi üzerine güvenlik güçleriyle birlikte vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla güvenlik koruculuğu sisteminin kurulduğunu söyledi. Karaman, "İller İdaresi Genel Müdürlüğü olarak Cumhurbaşkanımızın riyasetinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2016 yılında genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Koruculara Daire Başkanlığı, korucularımızın temel meseleleriyle yakından ilgilenmektedir. Bugün itibariyle ülkemiz genelinde 32 ilimizde 57 bin 543 güvenlik korucusu, 17 bin 774 gönüllü güvenlik korucusu görev yapmaktadır. Hakkari'de 147'si kadın olmak üzere 7 bin 389 güvenlik korucusu, 453 gönüllü güvenlik korucusu görev yapmaktadır" diye konuştu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Enes Kala da, katılımcılara milli ve manevi değerler üzerine, İçişleri Bakanlığı Korucular Şubesinden Emre Baran ise terör örgütünün faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari ve Çukurca ilçesinden çok sayıda güvenlik korucusu katıldı.