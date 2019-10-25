Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye ekipleri tarafından Merzan Mahallesi'nde yürütülen ve akşam saatlerine kadar devam eden asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali İdris Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, belediye ekipleri tarafından Merzan Mahallesi ile kayak merkezi ve Durankaya beldesini birbirine bağlayan yolda yürütülen ve aksam saatlerine kadar devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde denetlediler.

Vali Akbıyık, daha sonra Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hakkari Yurt Müdürlüğünde kalan öğrencilerle bir araya gelip sohbet ederek birlikte çay içti.