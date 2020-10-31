Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi

Belediye hizmetlerinin devam ettiğini ifade eden Vali Akbıyık, Bulvar Caddesi üzerinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını denetleyerek, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı. Programa alınan birçok yolun kış gelmeden önce asfaltlanacağını belirten Vali Akbıyık, çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.

Sıcak asfalt çalışmaları Bulvar Caddesi'nden çevre yolu üzerinden devlet hastanesi önüne kadar gece boyunca devam etti.