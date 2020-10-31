İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin değişik noktalarında devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.


Belediye hizmetlerinin devam ettiğini ifade eden Vali Akbıyık, Bulvar Caddesi üzerinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını denetleyerek, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı. Programa alınan birçok yolun kış gelmeden önce asfaltlanacağını belirten Vali Akbıyık, çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.


Sıcak asfalt çalışmaları Bulvar Caddesi'nden çevre yolu üzerinden devlet hastanesi önüne kadar gece boyunca devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.