Vali Akbıyık, asfalt çalışmalarını yerinde denetledi

Hakkari Belediyesi tarafından kentin değişik noktalarında yapılan parke taşı ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Vali İdris Akbıyık, Yeni Mahallede devem eden yol asfaltlama çalışmalarını yerinde denetledi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Vali Akbıyık, çocuklarla da yakından ilgilendi. Vali Akbıyık, devam eden asfalt çalışmaları hakkında Belediye Başkan Vekili Hamit Zibek'ten bilgi alarak, çalışmaların yapıldığı noktaları yaya olarak gezip yerinde denetledi. Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatları doğrultusunda Hakkari'mize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.