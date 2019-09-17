Vali Akbıyık, aşure etkinliğine katıldı

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hüseyin Çelik İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Okul yönetimi tarafından geleneksel hale getirilerek bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinliğe Vali Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Vali Akbıyık, yakından ilgilendiği öğrencilerle sohbet ederek üniversite sınavlarına iyi hazırlanmalarını ve başarılı olabilmek için çok çalışmaları gerekliğini ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda Vali Akbıyık, kurum müdürleri ve öğrencilere aşure ikramında bulunuldu.