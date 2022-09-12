İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali Akbıyık, Balkan ikincisini makamında kabul etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası 2’ncisi Rojda Kanat ve antrenörü Umut Özcan’ı makamında kabul etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası 2'ncisi Rojda Kanat ve antrenörü Umut Özcan'ı makamında kabul etti.


Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonasında ikinci olan sporcu, Vali İdris Akbıyık tarafından makamında kabul edildi. Vali Akbıyık, Rojda Kanat ve antrenör Umut Özcan'ı başarılarından dolayı tebrik ederek altın takdim etti.


Vali Akbıyık, Hakkarili gençlerin çok başarılı olduğunu ifade ederek, birçok şampiyonluklar elde ettiklerini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.