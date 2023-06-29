Vali Akbıyık bayramı vatandaşlarla geçirdi

Vali Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile birlikte kentin farklı mahallelerinde aileleri ziyaret ederek bayramı onlarla birlikte geçirdi. Ziyareti sırasında şehit güvenlik korucuları Reşit Akdemir, Aziz Özkan ve Sait Demir'in ailelerini ziyaret eden Vali Akbıyık, bayramlarını kutladı. Ailelerle bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, çocuklarla yakından ilgilendi. Vali Akbıyık, sohbet ettiği şehit ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık'ın kendilerini ziyaret etmelerinden mutlu olduklarını belirten vatandaşlar teşekkürlerini iletti.