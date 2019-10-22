Vali Akbıyık, belediye birimlerini ziyaret etti

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile belediye ek binasını ziyaret etti. Buradaki birimleri, atölyeleri ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için kurulan sınıfları ziyaret eden Vali Akbıyık ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Tekser mevkiinde bulunan belediye garajına geçen Vali Akbıyık ve beraberindekiler, araç parkında incelemelerde bulundu. Garaj binasında bulunan bölümleri gezen Vali Akbıyık, mevcut araçlar hakkında bilgi aldı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Akbıyık ve beraberindekiler, buradaki çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

Daha sonra Pehlivan Mahallesi'nde bulunan itfaiye müdürlüğünü ziyaret eden Vali Akbıyık, İtfaiye Müdürü Bülent Keskin'den çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra şehir mezbahasında da incelemelerde bulundu.