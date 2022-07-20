Vali Akbıyık, belediye hizmetlerini denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Merzan Mahallesi'nde yapılan belediye hizmetlerini yerinde denetledi.

Vali Akbıyık, belediye tarafından Aşağı ve Yukarı Merzan mahallelerinde yapılan taş ve beton istinat duvarları ile parke taşı çalışmalarını yerinde denetleyerek, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı. İlk olarak Kuşarlar semtinde yeni yapılan perde davar çalışmalarını, daha sonra da yapımı tamamlanan beton istinat duvarı yakında inceleyen Vali Akbıyık, sanayi altında yapımı tamamlanan perde taş duvarı hakkında da bilgi aldı.

Yolda gördüğü çocuklara kitap okumaları yönünde tavsiyede bulunan Vali Akbıyık, çocuklara oyuncak araba hediye etti. Sanayi esnafı ile sohbet ederek kendilerine yapılan perde duvar ve 4 adet kamelyanın nasıl olduğunu sordu.

Sanayi esnafı ise güzel hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ettiler.

Yukarı Merzan Mahallesi'nde yapımı devam eden parke taşı çalışma bölgesinde incelemede bulunan Vali Akbıyık, kendisine ikram edilen karpuzu çocuklara da ikram ederek onlarla yakından ilgilenerek değişik hediyeler verdi.

Vali Akbıyık'a çalışmalar sırasında eşlik eden Merzan Mahallesi Muhtarı Cemal Çetin, mahallelerine ilk defa bu denli hizmetlerin yapıldığını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.