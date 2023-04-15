Vali Akbıyık bin kişi ile iftar açtı

Bir düğün salonunda düzenlenen programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar ve Halil İbrahim Köroğlu, SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu, Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Şube Müdürü Adil Solukaya ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık bin kişi ile iftarını açan Vali Akbıyık, program sonrasında ise vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.