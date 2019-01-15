Vali Akbıyık: “Bir yılda 1 ton 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi”

Hakkari Valisi Akbıyık, mahalle ve köy muhtarları, kurum amirleriyle valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Burada konuşan Vali Akbıyık, Hakkari'deki kaçak elektrik oranının ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Vali Akbıyık, “Dün VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğünü ziyaret ettik. Burada bir saat süren bir görüşme yaptık. Yüksek gelen elektrik faturaları ile ilgili bizlere detaylar anlatıldı. Bunun birinci nedeni kaçak elektrik kullanmak. 69 bin abone bulunuyor ve şu an 60 bin faal abone var. Yüzde 58 oranında kaçak kullanım bulunuyor. Yani bu 60 binin yaklaşık 20 bini kaçak. Bu da korkunç bir rakam. Biz önce bu durumu düzelteceğiz. Yüksek gelen elektrik faturalarına itirazları olan varsa VEDAŞ İl Müdürlüğüne gitsinler. Birebir görüşsünler. Zaten tek tek inceleniyor. Ama biz önce evlerimizdeki elektrik tesisatlarını gözden geçirelim. Tasarruf edelim. Eski alışkanlıklarımızı bırakalım. Eski alışkanlıklarımızı bırakıp kaçak elektrik kullanmayalım, yani hırsızlık yapmayalım” dedi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 2018 yılında 1 ton 300 kilo civarında eroin ele geçirildiğini dile getiren Vali Akbıyık, “Bu büyük bir rakam. Güvenlik güçlerimiz hakikaten iyi mücadele ediyor. İlimizin sınır ili olması ve mevcut coğrafi şartlarından dolayı maalesef bu miktarlar diğer illere göre çok yüksek. Bu doğrultuda bize daha çok görev düşüyor” diye konuştu.