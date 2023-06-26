Vali Akbıyık çalışmaları denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Bulvar Caddesi üzerindeki Özdemir Sokağı'nın yenilenerek ‘Sanat Sokağı'na dönüştürülmesi çalışmalarını inceledi.

Hakkari Belediyesi, ‘Sanat Sokağı' projeleri ile kenti modern görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal, kültürel ve sportif anlamda birçok projeyi vatandaşın hizmetine sunan Hakkari Belediye, kentin alt ve üst yapısına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. '2020 -2023 Dönüşüm' programı çerçevesinde şehir merkezinde birçok mahalle yolunu sıcak asfaltla yenileyen, merkezdeki cadde ve sokaklara modern aydınlatma sistemi kuran belediye, 'Sanat Sokağı' uygulamasına bu sene de devam ediyor. Çevre yolundaki caddelerde hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, üç hafta önce başlattıkları çalışmayı bitirmeyi hedefliyor.

Çalışmaları yerinde denetleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı.