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Vali Akbıyık, çarşı merkezini denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çarşı merkezinde denetimlerde bulundu.


Vali Akbıyık ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, çarşı merkezini dolaştılar. Vali Akbıyık, denetimlerde korona virüsü salgınına karşı vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi kurallara uymalarını istedi.


Korona virüsün çıktığı günden bugüne Hakkari Valiliğinin tedbirleri elden bırakmadığını belirten iş adamı Nevzat Kazak, bu duyarlılıktan dolayı Vali Akbıyık'a teşekkür etti.

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