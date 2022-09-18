Vali Akbıyık, Çetin ailesinin düğün törenine katıldı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, Merzan Mahalle Muhtarı Cemil Çetin'in oğlu Mustafa Çetin'in düğün törenine katıldı. Merzan Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde düzenlenen düğün töreninde Esra Çelebi ve Mustafa Çetin çiftini tebrik eden Vali Akbıyık, çifte iki cihan saadeti temennisinde bulundu.

Düğün törenine ayrıca AK Parti İl Başkanı A. Muttalip Özbek, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti il teşkilatı, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Muhtar Cemil Çetin ise mutlu günlerine ortak olan ve bu sevinci kendileri ile paylaşan Vali Akbıyık başta olmak üzere tüm davetlilere teşekkür etti.