Vali Akbıyık, çocuk oyun parkı açılışını yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye tarafından Sümbül Mahallesi'nde yaptırılan çocuk oyun parkının açılışını yaptı.

Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı 1995 yılında köylerinde göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu Hakkari-Van karayolu üzerindeki Sümbül Mahallesi'nde belediye tarafından yaptırılan çocuk oyun parkının açılışını yapan Vali Akbıyık, hayırlı olması temennisinde bulundu. Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinleyen Vali Akbıyık, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten yapılan park hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, daha sonra mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, köyden göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu mahallelerinin ilk defa bir parka kavuştuğunu belirterek, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Açılış programı yapılan ikramlarla sona erdi.