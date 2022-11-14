Vali Akbıyık, çocuklara okumanın önemini anlattı

Başlattığı “Bir Kitap Bir İnsan” kampanyasında karşılaştığı her çocuğa kitap hediye ederek, okumalarını sağlayan Vali İdris Akbıyık, şu ana kadar 45 binin üzerinde kitap dağıttığı belirtildi. Amaçlarının; sorgulayan, düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dinini ve değerlerini bilen, dünyaya açık bir eğitim, açık bir gençlik yetiştirmek olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, ziyaret ettiği ve karşısına çıkan çocuklara kitap dağıtmaya devam ediyor.