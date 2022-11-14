İhlas Haber Ajansı

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Vali Akbıyık, çocuklara okumanın önemini anlattı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir” diyerek, çocuklara okumanın önemini anlattı.


Başlattığı “Bir Kitap Bir İnsan” kampanyasında karşılaştığı her çocuğa kitap hediye ederek, okumalarını sağlayan Vali İdris Akbıyık, şu ana kadar 45 binin üzerinde kitap dağıttığı belirtildi. Amaçlarının; sorgulayan, düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dinini ve değerlerini bilen, dünyaya açık bir eğitim, açık bir gençlik yetiştirmek olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, ziyaret ettiği ve karşısına çıkan çocuklara kitap dağıtmaya devam ediyor.

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