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Vali Akbıyık, Covid-19 aşısı oldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Covid-19 aşısının ilk dozunu Hakkari Devlet Hastanesi’nde yaptırdı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Covid-19 aşısının ilk dozunu Hakkari Devlet Hastanesi'nde yaptırdı.


Vali Akbıyık, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve hastane yönetimi tarafında karşılandı. Covid-19'a karşı geliştirilen CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Vali Akbıyık, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Vali Akbıyık, "Aşının ilk dozu oldum. Hakkari'de aşı takvimi ile ilgili süreç gayet iyi bir şekilde işliyor. Şu ana kadar yapılan aşılar 3 bin 500'ü geçti. Herhangi bir sıkıntı yok. Hakkari halkı Covid-19 kurallarına uyma açısından çok dikkatli, kurallara uyuyorlar, maskelerini takıyorlar, sosyal mesafe ve hijyene uyuyorlar. Tüm kamu ve kuruluşlarımızla başta sağlık birimleri, hastanelerimiz, doktorlarımız, sağlık ekiplerimizin gayretleriyle emniyet güçlerimiz, polisimiz, jandarma güçlerimiz Covid-19 virüsü ile mücadelede çok iyi durumda. İnşallah ülke olarak Hakkari olarak bu virüsü gündemimizden çıkartmak istiyoruz" dedi.

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