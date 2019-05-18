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Vali Akbıyık. Demiryent ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Demiryent ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.


Birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığı Ramazan ayında, farklı ortamlarda iftar açarak bu güzelliği vatandaşlarla da paylaşmaya özen gösteren Vali İdris Akbıyık, merkez Bulak Mahallesi'nde ikamet eden 9 çocuklu Demiryent ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.


Vali Akbıyık, baba Halit Demiryent ve aile bireyleri ile uzun süre sohbet ederek, hal ve hatırlarını, kendilerinden bir taleplerinin olup olmadığını sordu.


Evdeki küçük çocuklarla da özel olarak ilgilenen Vali Akbıyık, onlara oyuncak hediye etti.


Çocukların eğitimleri konusunda aileden bilgi alan Akbıyık, toplumun her kesimi ile iftarda bir araya geldiklerini dile getirerek, ailelerin de sofralarına konuk olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.


İftar ziyaretinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da bulundu.

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